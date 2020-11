Coronavirus: 355 casi e 9 morti, i contagi Comune per Comune

Mentre la Regione Lombardia nel suo bollettino quotidiano annuncia il “record di guariti e dimessi” (che in effetti sono parecchi, 5.629 in un solo giorno) l'epidemia della domenica come sempre sembra rallentare, per il calo consistente dei tamponi (poco meno della metà della media settimanale): ma anche per le “sole” – si fa per dire – 209 persone ricoverate in ospedale tra domenica e lunedì, di cui 189 in buone condizioni (che, tradotto, significa non in pericolo di vita: ma hanno comunque necessità di un'ospedalizzazione per difficoltà respiratorie, polmoniti bilaterali e altro) e 20 in terapia intensiva. Ad oggi sono più di 7mila i pazienti Covid ricoverati negli ospedali lombardi, di cui 6.414 nei reparti ordinari e 670 in gravi condizioni, nelle terapie intensive.

Coronavirus: ultimi aggiornamenti

Sono 4.777 i nuovi casi positivi in tutta la Regione, a fronte di 21.121 tamponi processati e una percentuale pari al 22,6% (in lieve aumento, ma in linea con i dati degli ultimi giorni). Alla triste conta dei decessi da coronavirus si aggiungono altre 99 croci, che portano il totale a 18.442: nelle ultime 24 ore 9 morti anche a Brescia, come non succedeva ormai da 6 mesi, dalla scorsa primavera. Sono tutte persone con più di 71 anni, che abitavano a Brescia (2 decessi), Capriolo (2 decessi), Desenzano del Garda, Gavardo, Nave, Rudiano e Sarezzo.

La situazione in Lombardia e in Italia

Questi i nuovi casi per provincia: 2.225 a Milano di cui 837 in città, 874 a Monza e Brianza, 355 a Brescia, 226 a Como, 171 a Lecco, 166 a Pavia, 154 a Bergamo, 141 a Varese, 138 a Lodi, 113 a Cremona, 73 a Sondrio e 22 a Mantova. La situazione in Italia, come riferiscono da Pillole di Ottimismo, si attesta sui 25.271 nuovi positivi su 147.725 tamponi e 88.701 persone testate, con 1.196 nuovi ricoveri in ospedale, 100 terapie intensive e 356 decessi.

Ad oggi si contano attualmente 27.636 pazienti ricoverati in reparto, pari al 95,3% del valore di picco del 4 aprile (29.010) e al 51% dei posti letto disponibili, 53.752; i pazienti in terapia intensiva sono complessivamente 2.849, pari al 70% dal massimo valore raggiunto il 3 aprile (4.068) e al 40% dei posti letto attualmente disponibili, 7.121.

I nuovi contagi in tutti i Comuni bresciani

Questi i nuovi contagi bresciani, registrati in circa un centinaio di Comuni. Nel dettaglio: