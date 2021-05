Covid, nel Bresciano 216 contagi in 24 ore: i nuovi casi Comune per Comune

Sono 1.326 i nuovi positivi in Lombardia, con 33 decessi: in provincia di Brescia 216 contagiati

La pandemia è in una fase di stallo, a ormai una dozzina di giorni dalle riaperture della zona gialla: la buona nuova è l'inarrestabile incedere della primavera, con temperature ben oltre i 20 gradi. Bene così, il peggio è passato. I numeri: 216 i nuovi positivi in provincia di Brescia, 1.226 su base settimanale con una media di 175 nuovi casi al giorno; il dato è in crescita dell'1,1% sui sette giorni (sabato era -4%, venerdì +2,2%) e in calo del 3,9% sui sette giorni precedenti. L'incidenza, calcolata su 1,266 milioni di residenti, si attesta a quota 97 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

La situazione in Lombardia

Nella settimana dal 3 al 9 maggio si sono registrati 1.226 contagi totali: il 15,5% in meno rispetto ai 1.451 della settimana dal 26 aprile al 2 maggio. Il calo è ancora più consistente in Lombardia. Sono 10.368 i casi totali dal 3 al 9 maggio: il 17,9% in meno rispetto ai 12.627 dal 26 al 2. Sono 1.326 i nuovi casi, con una media di 1.481 contagi al giorno: il dato è in crescita dello 0,3% sui sette giorni ma in calo del 4,8% sui sette giorni precedenti. La triste conta dei decessi per coronavirus si aggiorna di altre 33 croci.

I nuovi contagi Comune per Comune

In tutta la provincia di Brescia sono 11 i Comuni ad oggi considerati “Covid-free”, quindi senza nuovi casi negli ultimi 28 giorni: Anfo, Barghe, Capovalle, Idro, Magasa, Tignale, Tremosine, Treviso Bresciano e Valvestino, più le new entry Incudine e Villachiara. Sul fronte contagi, si registrano nuovi casi in 74 Comuni. Nel dettaglio: