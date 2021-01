Coronavirus: a Brescia 428 casi e 2 morti, i nuovi contagi Comune per Comune

Altri 428 nuovi contagi dopo i 398 di venerdì e i mille dei due giorni precedenti, in provincia di Brescia. A questi, si aggiungono 2 decessi, a Brescia e Sirmione.

La situazione in Lombardia

Nelle ultime 24 ore sono stati 2.506 i nuovi casi positivi (erano 1.963 24 ore fa, 2.799 il giorno prima ancora), a fronte di 24.847 tamponi effettuati (in aumento rispetto ai 18.415 del giorno precedente), per una percentuale di positività pari al 10,% (contro il 10,6% e il 13,7% dei due giorni precedenti).

Per quanto riguarda la pressione sugli ospedali, si registra un brusco aumento di addirittura 141 nuovi ricoveri "non gravi", e una diminuzione di 10 posti occupati in terapia intensiva.

I nuovi casi in provincia

Brescia, come nei giorni scorsi, si conferma la seconda provincia dopo Milano nella triste classifica dei nuovi positivi a livello regionale. I nuovi casi per provincia: 641 a Milano di cui 258 in città, 428 a Brescia, Mantova 244, Como 227, Monza e Brianza 195, Pavia 183, Cremona 139, Lecco 113, Varese 87, Sondrio 70, Bergamo 62. .

I contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in 114 Comuni. Nel dettaglio: