Covid: morti 3 bresciani, 239 i contagiati. I nuovi casi Comune per Comune

Sono 1.625 i nuovi positivi in Lombardia, con 55 morti: in provincia di Brescia 239 casi e 3 decessi.

La curva è stabile, resiste: vero che la Lombardia è prima in Italia per nuovi casi assoluti, ma è decima se gli stessi vengono rapportati alla popolazione e addirittura quattordicesima per l'incidenza su base settimanale. Intanto sono 1.625 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, 11.946 in totale negli ultimi sette giorni con una media di 1.706 contagi al giorno, in crescita del 6% sui sette giorni precedenti. Ma c'è la provincia di Brescia tra i territori “osservati speciali”.

La provincia di Brescia osservata speciale

Sono 239 i positivi bresciani tra lunedì e martedì: 2.614 negli ultimi sette giorni con una media di 373 contagi al giorno, la più alta da settimane, dall'inizio dell'anno, in crescita del 4,8% sui sette giorni e del 6,7% sui sette giorni precedenti. Come riporta Pillole di Ottimismo, la provincia di Brescia ad oggi è una delle poche in Italia da zona rossa, con 206 casi in sette giorni ogni 100mila abitanti.

In Lombardia altri 55 morti, 3 sono bresciani

In Lombardia tornano a salire i ricoveri in ospedale: 63 in più nelle ultime 24 ore, 22 in più da domenica scorsa; ad oggi si contano 3.916 pazienti Covid nelle strutture della regione, di cui 363 (il 9,27%) in gravi condizioni in terapia intensiva. La triste conta dei decessi si aggiorna di altre 55 croci, 27.559 dall'inizio della pandemia: in provincia di Brescia solo 3 morti per coronavirus nelle ultime 24 ore, due uomini e una donna di 74, 82 e 90 anni che abitavano a Bagnolo Mella, Prevalle e Verolanuova.

I nuovi contagi Comune per Comune

Questi i nuovi casi per provincia: 357 a Varese, 351 a Milano di cui 168 in città, 239 a Brescia, 211 a Como, 93 a Monza e Brianza, 92 a Pavia, 71 a Mantova, 66 a Bergamo, 42 a Lecco, 25 a Cremona, 24 a Lodi, 10 a Sondrio. Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in poco meno di 90 Comuni. Nel dettaglio: