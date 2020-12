Coronavirus: a Brescia 265 casi e 21 morti, i nuovi contagi Comune per Comune

I numeri del contagio dopo la festività dell'8 dicembre tornano a salire solo in provincia di Brescia: ma è un'altalena che deve essere considerata su base almeno settimanale. E' stata comunque una giornata nera, soprattutto per i nostri anziani, i nostri nonni: nelle ultime 24 ore si contano 21 decessi bresciani, mai così tanti nella seconda ondata.

Avevano età comprese tra i 77 e i 99 anni, abitavano a Brescia, Barbariga, Collebeato, Desenzano, Erbusco, Gavardo, Isorella, Nave, Ospitaletto e Roccafranca. In molti erano ospiti in casa di riposo: in tal a senso a Gavardo si contano ben 6 decessi nella Rsa Cenacolo Elisa Baldo. Dall'inizio dell'epidemia sono più di 3mila i morti bresciani per coronavirus.

Coronavirus: la situazione in Lombardia

La situazione in Lombardia racconta di 1.233 nuovi positivi a fronte di 14.174 tamponi processati (pari all'8,6%, in linea con gli ultimi giorni) e 4.375 persone testate: 69 i decessi per coronavirus. Netto calo dei ricoveri, con un saldo in negativo – significa che ci sono più uscite che ingressi – di 461 pazienti: ad oggi, comunque, si contano ancora 6.493 pazienti Covid negli ospedali lombardi di cui 766 (l'11,8%) in gravi condizioni. In terapia intensiva 26 nuovi ingressi a fronte di 27 dimissioni.

I nuovi contagi Comune per Comune

Questi i nuovi casi per provincia: 336 a Milano di cui 108 in città, 265 a Brescia, 150 a Varese, 106 a Monza e Brianza, 103 a Bergamo, 76 a Pavia, 48 a Cremona, 44 a Lecco, 29 a Mantova, 22 a Como, 12 a Lodi, 2 a Sondrio. Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in oltre 100 Comuni. Nel dettaglio: