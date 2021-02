Covid, 362 bresciani positivi (più di Milano): i nuovi casi Comune per Comune

Sono 1.438 i nuovi positivi in Lombardia, con 24 decessi: in provincia di Brescia ancora 362 casi, più di Milano. I nuovi contagi Comune per Comune

Primo giorno di zona gialla: massima attenzione per evitare brusche ricadute. Anche perché, a Brescia e in Lombardia, non si parte col vantaggio dei contagi in calo, anzi: situazione stabile in lieve risalita. Sono 362 i nuovi positivi a Brescia nelle ultime 24 ore, per il secondo giorno consecutivo prima provincia lombarda per nuovi casi: 2.477 i casi degli ultimi sette giorni, con una media di 354 casi al giorno, in crescita dello 0,6% sui sette giorni e del 6,8% sui sette giorni precedenti. Tanti giovani tra i contagiati: ben più della metà hanno meno di 50 anni, e circa un sesto sono minorenni.

Il contagio in Lombardia

Mai così alti i contagi giornalieri, ormai da qualche settimana, anche in Lombardia: 1.438 i nuovi positivi tra sabato e domenica, 12.780 casi in sette giorni con una media di 1.825 al giorno, in crescita dello 0,5% sui sette giorni e del 2,8% sui sette giorni precedenti. Staremo a vedere da qui alle prossime due settimane gli effetti delle riaperture (anche la scuola). Intanto si attende la ripartenza (con forza) della campagna vaccinale.

La situazione negli ospedali

Stabile la situazione negli ospedali. La settimana si è conclusa con un saldo negativo di 66 unità, quindi più uscite che nuovi ingressi: tra sabato e domenica 49 accessi in più nei reparti ordinari ma 15 dimissioni dalla terapia intensiva. Ad oggi si contano 3.865 pazienti Covid negli ospedali lombardi, di cui 362 (il 9,36%) in gravi condizioni in terapia intensiva. La triste conta dei decessi si aggiorna di altre 24 croci: sono 27.098 i lombardi morti per coronavirus da quando tutto è cominciato.

I nuovi contagi Comune per Comune

Questi i nuovi casi per provincia: 362 a Brescia, 313 a Milano di cui 127 in città, 112 a Monza e Brianza, 110 a Como, 101 a Mantova, 83 a Bergamo e Pavia, 75 a Lecco, 57 a Varese, 52 a Cremona, 32 a Sondrio, 29 a Lodi. Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in 127 Comuni. Nel dettaglio: