Coronavirus: a Brescia 122 positivi e 15 morti, i nuovi casi Comune per Comune

Il calo dei tamponi nel weekend – il riposo è sacro, anche durante una pandemia? – non pregiudica il buon andamento della curva epidemica, in costante calo anche in Lombardia, a dirla tutta una delle prime regioni italiane ad aver raggiunto l'ipotetico picco. Potremmo già aver superato anche il plateau, con soli 1.929 casi positivi tra domenica e lunedì, a fronte però di soli 16.987 tamponi, fino a quattro volte meno rispetto alla media quotidiana, per una percentuale di positivi sui tamponi processati pari all'11,3% (in calo rispetto alla media degli ultimi giorni).

La situazione in Lombardia

Ma le cattive notizie, purtroppo, non finiscono mai. Dopo qualche giorno di saldo negativo – dunque più uscite che ingressi in ospedale – i ricoverati sono aumentati di oltre una trentina di unità, tutti nei reparti ordinari: le terapie intensive sono stabili (in calo di un pazienti, totale 906) e valgono oggi il 10,86% del totale dei ricoverati (che in Lombardia sono 8.339).

Altri 208 morti di cui 15 a Brescia

Stabile ma negativa la curva dei decessi: è stata l'ultima a salire, sarà l'ultima a scendere. La Lombardia piange altre 208 croci per Covid, 21.855 dall'inizio dell'epidemia: nel Bresciano tra domenica e lunedì si contano 15 decessi di cui due a Brescia e Rezzato, uno a Borgosatollo, Barghe, Gardone Valtrompia, Gavardo, Monticelli Brusati, Passirano, Prevalle, Villanuova e Vallio, oltre che un morto in Valle Camonica.

I contagi Comune per Comune

In Lombardia, i nuovi casi per provincia: 940 a Milano di cui 345 in città, 332 a Monza e Brianza, 122 a Brescia, 104 a Bergamo, 94 a Varese, 92 a Lecco, 64 a Pavia, 50 a Cremona, 33 a Como, 27 a Sondrio, 16 a Lodi, 8 a Mantova. Nel Bresciano si sono registrati nuovi contagi in oltre 60 Comuni. Nel dettaglio: