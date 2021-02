Focolaio covid a scuola, positivi alunni e insegnanti: 4 classi in quarantena

Il virus non allenta la presa. Nuovi casi di contagio da Covid 19 nelle scuole di Gussago. A finire in isolamento fiduciario, questa volta, due classi della scuola primaria di Casaglio, una della secondaria Venturelli e un'altra ancora della primaria di Ronco. In quest'ultima, in particolare, sarebbero risultati positivi due alunni e tre insegnanti.

Da qui la necessità di porre in isolamento fiduciario per 10 giorni tutti gli studenti delle classi coinvolte; per loro come da prassi è stata attivata la modalità della didattica a distanza.

Non è la prima volta che a Gussago si verificano casi di contagio all'interno delle mura scolastiche. Da settembre ad oggi, infatti, si è reso necessario l'isolamento di alcune classi sia alla secondaria Venturelli che alle primarie di Sale e di Navezze, oltre alla scuola dell'infanzia Munari di via Trieste.