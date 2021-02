Coronavirus: chiusa la scuola dell'infanzia a Pompiano

Un altro edificio scolastico ha chiuso i battenti per Coronavirus. Si tratta della scuola dell'infanzia paritaria "Mons. Pietro Piazza" di Pompiano dove, nelle ultime settimane, si è registrato un numero crescente di contagi: nella sola giornata di giovedì si sono registrati 17 nuovi casi, il 10,8% del totale da inizio pandemia (157).

"In accordo con il presidente della scuola, don Renato Finazzi - spiega il sindaco Giancarlo Comincini in una nota diffusa sul canale Facebook del Comune - è stata disposta in maniera precauzionale la chiusura della struttura fino a domenica 28 febbraio. Chiedo ai genitori dei bambini che frequentano la scuola materna di porre la massima attenzione - aggiunge - soprattutto laddove, all'interno del nucleo familiare, risultino presenti bambini che frequentano scuole di altro ordine e grado".

Per quanto riguarda la situazione all'interno delle altre strutture scolastiche di Pompiano - elementari e medie - al momento, appare sotto controllo, fermo restando il monitoraggio costante per evidenziare eventuali criticità.

"I focolai sviluppatesi nei vicini comuni di Corzano e Castrezzato - conclude il primo cittadino - hanno reso necessario un monitoraggio ancora più attento dei dati relativi al contagio sul nostro territorio, anche attraverso un confronto costante con gli altri organi interessati".