Covid: 60 contagi in una settimana, si pensa alla chiusura di piazze e parchi

I casi di Coronavirus aumentano a vista d'occhio, soprattutto tra i giovani, e il sindaco di Leno, Cristina Tedaldi, mette sul tavolo alcune misure preventive che potrebbero essere applicate, a partire dai prossimi giorni, al fine di evitare la propagazione del contagio. Tra queste anche la possibile chiusura al pubblico di parchi e piazze.

In meno di una settimana, le persone risultate positive al Covid 19 sono 60, di cui più della metà appartengono alla fascia d'età compresa tra i 25 e i 33 anni. Al momento la situazione nelle scuole è sotto controllo, come ha rassicurato il primo cittadino sulle pagine del Giornale di Brescia.

"Le classi in quarantena - ha spiegato Tedaldi - sono per il momento cinque: tre alle medie (14 studenti positivi), una alle elementari e una alla scuola dell'infanzia con un solo caso per sezione". "Per il momento - ha aggiunto - le scuole restano aperte, anche se monitoriamo costantemente la situazione".

Il propagarsi del virus tra i giovani, invece, lascia prevedere la messa in atto di misure più restrittive al fine di evitare assembramenti nei luoghi aperti come piazze e parchi.