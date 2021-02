Contagi tra insegnanti e studenti, troppe classi in quarantena: chiusa l'intera scuola

In seguito all'aumento del numero dei contagi, un'ordinanza del sindaco, Gianpiero Cipani, ha disposto la chiusura della struttura fino a mercoledì 17 febbraio

Chiuso per Coronavirus l'Istituto tecnico commerciale "Cesare Battisti" di Salò. All'interno della struttura si è verificato un consistente aumento del numero dei contagi, con numerose classi poste in quarantena e personale docente e ausiliario risultato positivo, tale da renderne necessaria la chiusura totale fino a mercoledì 17 febbraio.

La decisione è contenuta nell'ordinanza firmata dal sindaco, Gianpiero Cipani, nei giorni scorsi. "Preso atto dell'emergenza sanitaria creatasi - si legge nel documento - e dell'esigenza del contenimento dell'infezione, si ordina in via precauzionale la sospensione temporanea dell'attività didattica in presenza all'Istituto tecnico Statale "Cesare Battisti" ".

L'ordinanza precisa, inoltre, che durante i giorni di sospensione delle lezioni, la struttura scolastica verrà interessata da una sanificazione straordinaria dei locali.

La decisione, presa di concerto con la Dirigenza Scolastica, ha tenuto conto anche del parere di numerose famiglie che avevano espresso la propria intenzione a non consentire ai figli di seguire più le lezioni in presenza al fine di non esporli ad un possibile rischio di contagio.

Le lezioni riprenderanno in presenza, per il 30% degli studenti, a partire da giovedì 18 febbraio.