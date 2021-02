Enoteca aperta dopo le 18: fuggi fuggi dei clienti all'arrivo dei controlli

Scattata la multa e la chiusura per un'enoteca di via Allende a Montichiari

Un aperitivo prolungato è costato parecchio al titolare di un'enoteca di Montichiari. A seguito del mancato rispetto delle normative contenute nell'ultimo Dpcm, come racconta BresciaOggi, le forze dell'ordine hanno posto i sigilli al suo locale per 5 giorni, oltre a sanzionarlo con una multa di 400 euro.

Nei giorni scorsi, infatti, gli agenti della Polizia Locale hanno constatato l'apertura dell'attività dopo l'orario consentito (le 18). Non solo. All'interno del locale vi erano numerosi clienti che, all'arrivo dei controlli, sono fuggiti per le vie limitrofe.

Non è la prima volta che l'enoteca finisce nel mirino delle forze dell'ordine. Nel corso del primo lockdown, infatti, la Polizia Locale era già intervenuta per sanzionare il titolare che non aveva rispettato le norme anti-contagio.

Spetta ora alla Prefettura di Brescia, considerata la recidività del titolare, stabilire un eventuale prolungamento della chiusura dell'attività.