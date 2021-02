Alunno positivo al coronavirus: tutta la classe finisce in quarantena

Il Coronavirus colpisce l'asilo nido "Bravi" di Salò. A seguito del riscontro di un caso positivo tra i piccoli frequentatori della struttura, nella giornata di mercoledì era stata emessa, a scopo cautelativo, un'ordinanza sindacale di chiusura temporanea di tutte e tre le sezioni attive.

Nel pomeriggio, però è arrivato il via libera da parte di Ats per la riapertura delle due sezioni in cui non risultano bambini coinvolti. Nell'avviso trasmesso dal Comune alle famiglie e pubblicato anche sui canali social si legge, infatti, che "a seguito della comunicazione di Ats, si dispone la riapertura delle due sezioni non interessate da Covid 19 con la ripresa in sicurezza dell'attività educativa".

Nella giornata di mercoledì, inoltre, come da normativa vigente, è stata effettuata la sanificazione dei locali che ospitano i piccoli alunni del nido comunale.