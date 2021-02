Borgo San Giacomo, Covid: l'aumento dei contagi fa chiudere un altro asilo

Un altro stop alle lezioni scolastiche causa Coronavirus. Questa volta ad essere interessata da un provvedimento di chiusura è la scuola dell'infanzia di Motella, frazione di Borgo San Giacomo. La decisione, presa in via precauzionale, sarebbe stata determinata dall'accertamento di due casi di contagio tra le insegnanti.

Le lezioni saranno sospese per una sezione fino al 1° marzo e per l'altra fino al 2 marzo, come comunicato dal sindaco Giuseppe Lama in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. "Resta chiusa per tutta la settimana - precisa il primo cittadino - anche una parte (bolla) dell'asilo nido del capoluogo".

"Certo - prosegue Lama - le scuole materne si aspetterebbero maggior attenzione, tamponi curati da Ats, corsie preferenziali ecc. purtroppo non è così. Raccomandiamo quindi ai genitori la massima attenzione verificando le ragnatele di rapporti - frequentazioni, parentele con contagiati, fratelli o sorelle delle scuole coinvolte - al fine di prevenire situazioni di rischio".

Sono attese per martedì decisioni relative ad eventuali nuove restrizioni, in base all'andamento pandemico.

Intanto il sindaco ha esortato i suoi concittadini ultra ottantenni a prenotarsi per la vaccinazione anti Covid 19. "Sono ancora molti i nostri Over 80 che non si sono prenotati per la vaccinazione. - scrive - Vi invito a farlo e sollecito i familiari a convincerli se necessario. E' importante".