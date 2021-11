Chiari: lunghe code per i tamponi davanti al drive through dell'Asst Franciacorta

Salgono i contagi in tutta la provincia: in caso non bastassero i dati a confermarlo, a Chiari sono tornate anche le lunghe code davanti ai drive through dell’Asst Franciacorta per i tamponi di verifica. Nella giornata di martedì, decine di auto si trovavano incolonnate in via Castelcovati, davanti al parcheggio del supermercato Conad.

A seguito della rimozione dello sportello di Iseo, attualmente Chiari rimane l’unica area dell'Asst Franciacorta disponibile nella zona per effettuare i test. Polizia locale e protezione civile hanno gestito al meglio la situazione.