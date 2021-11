No-vax tenta di farsi esonerare: il medico lo ricusa

Ha chiesto una certificazione di malattia - che non gli spetta - per eludere l'obbligo di avere il green pass, e quindi doversi sottoporre continuamente a tamponi. Accade nello studio di un medico di famiglia tra la città e l'hinterland, il caso è raccontato sulle colonne del Giornale di Brescia in edicola stamane.

L'uomo si è rivolto al proprio medico di base chiedendo espressamente un finto certificato medico grazie al quale essere esentato dalla vaccinazione, e quindi dalla presentazione del green pass. Il medico è stato inflessibile: oltre a non avere "ceduto" alle pressioni dell'uomo, l'ha ricusato, rifiutando di continuare ad essere il suo medico di base. Oltre a dover continuare ad effettuare tamponi, il no-vax dovrà cercarsi un nuovo medico.