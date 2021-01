69 persone positive e 53 in isolamento: chiuse tutte le scuole per una settimana

Un messaggio urgente, registrato in video e diffuso tramite lettera scritta. Il primo cittadino di Castrezzato, Giovanni Aldi, ha deciso di intervenire tempestivamente, in maniera forte, per cercare di contenere la diffusione del virus. Negli ultimi giorni in paese si è registrata una vera e propria impennata nei nuovi casi, che ha portato al risultato di avere 69 persone positive e 53 in isolamento domiciliare, non poche se si considera il numero complessivo di abitanti, circa 7mila.

Se inizialmente l'idea era quella di chiudere la scuola dell'infanzia - all'interno della quale si sono registrate diverse positività - poi il sindaco ha deciso di estendere la serrata anche ai parchi pubblici e, in serata, anche alla scuola primaria (elementari) e secondaria di primo grado (medie). Per almeno una settimana tutti gli alunni staranno a casa.

La lettera del sindaco, Giovanni Aldi:

Buongiorno concittadini,

Lunedì 1 febbraio 2020 la Lombardia diventerà zona gialla e sento il bisogno di esprimere alcune considerazioni sul serio momento che stiamo attraversando a causa del coronavirus che sta determinando una crescita esponenziale e preoccupante dei casi positivi a Castrezzato.

I dati comunicati al sindaco dall’ATS, alla data del 29 gennaio, sono di 69 persone positive e 53 in isolamento.

Raccomando vivamente a tutti i cittadini di continuare a mantenere un comportamento responsabile volto a limitare le relazioni interpersonali e gli spostamenti non necessari.

E’ importante continuare ad osservare tutte le norme di contenimento del contagio, prime tra tutte quella dell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e del distanziamento sociale, in modo da potere presto tornare alla normalità, fortemente auspicata da tutti.

Il sindaco lavora ogni giorno costantemente con ATS per monitorare la situazione sanitaria, alla luce dei dati che quotidianamente vengono aggiornati; inoltre nel rispetto della libertà di espressione di ognuno, vorrei precisare che ogni altro tipo di analisi proveniente da fonti non ufficiali è da considerarsi opinione personale.

Il Sindaco è a Capo della COC – Centro operativo comunale – e coordina con le autorita’ di polizia, assistenza e volontariato tutte le operazioni di sostegno e monitoraggio della popolazione colpita .

La zona gialla non deve essere un pretesto per creare assembramenti o frequentazioni eccessive; lunedì verrà emessa ordinanza di chiusura dei parchi comunali e si sta provvedendo alla sanificazione di tutti gli ambienti scolastici.

Pertanto al fine di evitare inutile allarmismo e comprensibile paura tra la popolazione, in virtù di notizie che potrebbero anche in futuro non trovare fondamento, la raccomandazione a tutti i concittadini è quella di attenersi soltanto alle informazioni diffuse o confermate dalle autorità preposte e dai canali ufficiali che sono il sito istituzionale del comune e la pagina fb – Comune Castrezzato.

Questo non significa che possiamo abbassare la guardia ma continuiamo a rispettare tutte le norme sanitarie, restiamo a casa e lo sforzo di ognuno di noi sarà determinante per superare questa emergenza.

Vi chiedo ancora un piccolo sforzo, continuiamo ad essere una comunità unita, attenta e responsabile educata nell’interesse e nel rispetto di noi stessi e degli altri.