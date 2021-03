Studenti in classe nonostante il divieto anti-covid: carabinieri a scuola

"Non tutti gli alunni presenti avevano disabilità riconosciute, ma alcuni venivano fatti affluire semplicemente perché da casa non partecipavano attivamente e quindi si era optato per farli presenziare al fine di tenerli maggiormente sotto controllo": è quanto si legge nel verbale dei carabinieri intervenuti nella scuola di Casto, in Valsabbia, pubblicato oggi dal Corsera.

Alla richiesta di spiegazioni, il preside ha risposto che si trattava di una quindicina di ragazzi tra i quali alcuni affetti da disabilità. Altri invece erano stati fatti entrare perché, indisciplinati, non riuscivano a seguire le lezioni con la Dad.

La legge prevede che, in zona arancione scuro, possono stare in classe solo studenti disabili e chi non ha la connessione internet. I miliari hanno perciò fatto tornare a casa 10 studenti non autorizzati, segnalando i genitori al tribunale dei minori per non aver sorvegliato su di loro.