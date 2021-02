Coronavirus, maxi-focolaio in azienda: alla Stone Bathwear 50 lavoratori positivi

Ad oggi circa la metà dei lavoratori in azienda sarebbe positivo al coronavirus: è questo l'esito dei test a tappeto che ha coinvolto i dipendenti della Stone Bathwear di Castiglione delle Stiviere, azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di bagni (segmento luxury) chiusa ormai da venerdì scorso, quando vennero rilevati i primi casi positivi.

Come scrive la Gazzetta di Mantova, sono 50 i lavoratori che hanno contratto il Covid: inizialmente ne erano stati intercettati 15, poi i tamponi successivi programmati dall'Ats Valpadana hanno incrementato il numero di altre 35 unità. Come da prassi, sono già tutti in quarantena, e i loro contatti stretti in isolamento: la buona notizia è che starebbero tutti bene.

Accertamenti sulla variante inglese

L'azienda potrebbe riaprire martedì, al termine dei vasti interventi di sanificazione di ambienti e locali. L'autorità sanitaria nel frattempo ha disposto ulteriori accertamenti: si cerca di capire se anche in questo caso il focolaio sia stato scatenato dalla temibile variante inglese al Sars-Cov2, la stessa che a Corzano in pochi giorni ha contagiato più del 10% della popolazione residente.