Coronavirus, altri 2 casi a scuola: in quarantena una classe e due sezioni

Ci sono altri due casi di positività al Covid nelle scuole bresciane: coinvolti istituti a Castenedolo e a San Felice del Benaco. Ad oggi sono state già poste in isolamento una classe delle elementari e due sezioni della materna: come da protocollo resteranno a casa almeno 10 giorni, in attesa del tampone di controllo. Fino ad allora, nei limiti del possibile, si proseguirà con la didattica a distanza. I compagni di scuola continueranno regolarmente le lezioni.

A Castenedolo è risultata positiva una maestra della scuola materna Mario Rossi: in via precauzionale sono in isolamento entrambe le sezioni con cui la donna aveva avuto rapporti negli ultimi giorni. Non si hanno notizie di bambini con sintomi o altro: la buona notizia è che anche la maestra sta bene.

Positivo anche un bambino delle elementari

A San Felice confermata la positività di un bambino delle scuole elementari. “Le famiglie dei bambini che frequentano la classe interessata sono state subito avvisate – fa sapere il sindaco Simone Zuin – e i ragazzi sono ora in isolamento fiduciario. La scuola sta seguendo tutte le indicazioni, tra le cui effettuare le sanificazioni, per continuare a svolgere le lezioni di sicurezza. A questo nostro bimbo l'abbraccio di tutta la comunità di San Felice”.