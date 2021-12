Bimbo e maestra positivi al Covid, chiusa la scuola: 90 alunni a casa

La scuola dell'infanzia Regina Margherita di Castegnato è chiusa per Covid: sono circa 90 i bambini già a casa, in tre sezioni, a seguito della positività riscontrata in un bimbo e in una maestra. La decisione è stata presa dalla stessa dirigenza scolastica, in via precauzionale. “Siamo in attesa dell'esito dei tamponi alle insegnanti – ha riferito al Giornale di Brescia Dario Formenti, membro del Cda della Regina Margherita – ma abbiamo scelto di anticipare la chiusura in linea con il protocollo”.

Una volta noti i risultati, si deciderà se e come riaprire la scuola per i bambini che non hanno avuto contatti con gli eventuali positivi. Contagi a macchia anche nelle altre scuole del paese: sono stati riscontrati casi di positività al coronavirus anche alla scuola dell'infanzia Alberto Sabin e alle scuole elementari, entrambe di competenza dell'Istituto comprensivo.