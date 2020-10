Salgono i contagi, si impennano gli isolamenti: 562 bresciani in quarantena

Numeri così alti non si vedevano dall'inizio dello scorso maggio. A Brescia, come in Lombardia e nel resto d'Italia, l'epidemia di coronavirus ha ricominciato a correre. C'è una differenza sostanziale con la scorsa primavera: il netto incremento del numero di tamponi effettuati. Si è passati, nella nostra regione, da una media di 10-15mila test al giorno agli oltre 21mila effettuai nelle ultime 24 ore, che hanno scovato ben 520 nuovi positivi.

Triplicato il numero di persone in quarantena

Per ora gli ospedali non sembrano essere sotto pressione anche se i ricoveri continuano a crescere: +19 nelle ultime 24 ore, per un totale di 339. Un dato a cui va aggiunto quello relativo ai casi più gravi: sono 40 le persone ricoverate in terapia intensiva. Ma a gonfiarsi maggiormente è il numero dei lombardi in quarantena: solo nel Bresciano il dato si è triplicato nell'ultimo mese e mezzo. Gli isolamenti al domicilio sono infatti passati da meno di 200 registrati a metà di agosto ai 562 di mercoledì. Il record di contagi spetta a Milano, con 182 casi, a seguire c'è Varese con 54 contagi, mentre la nostra provincia è in terza posizione con due positivi in meno.

52 nuovi casi in 30 Comuni

I nuovi casi si sono registrati in 30 Comuni delle nostra provincia, sparsi su tutto il territorio: dalla Bassa, ai laghi, passando per la Valsabbia, la Valcamonica e la Franciacorta. L'incremento maggiore in città, con ben 9 nuovi positivi (totale 2.649). Possibili focolai, presumibilmente familiari: a Vobarno - registrati 5 casi in 24 ore - a Gottolengo e Marcheno, dove sono segnalati 4 nuovi contagi.

Due nuovi contagi a Rovato, Capriolo e Provaglio d'Iseo, mentre i restanti 23 paesi fanno registrare casi singoli. Di seguito l'elenco completo dei comuni bresciani dove nelle ultime 24 ore è stato riscontrato un nuovo positivo: Bione, Calcinato, Castel Mella, Chiari, Concesio, Corte Franca, Corteno Golgi, Gardone Riviera, Ghedi, Iseo, Leno, Lonato, Lumezzane, Manerba, Manerbio, Nuvolera, Paratico, Rezzato, Sabbio Chiese, San Zeno Naviglio, Verolavecchia, Vestone e Visano.