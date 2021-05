Infanzia, elementare e media: tutte le scuole del paese fanno i conti con il covid

Ben nove classi sono state sottoposte a quarantena, gli alunni continuano le lezioni in Dad

Dopo Edolo (coinvolte classi in quasi tutte le scuole, anche nei paesi confinanti) e Montichiari (nella materna della Fondazione Principessa Mafalda, che è stata chiusa del tutto), le scuole di un altro Comune bresciano devono fare i conti con la chiusura forzata di numerose classi, e la messa in quarantena di centinaia di ragazzi. Succede a Carpenedolo, dove negli ultimi giorni a causa della scoperta della positività di diversi alunni sono state sospese le lezioni per ben nove classi.

Due sezioni sono state chiuse nella scuola dell'infanzia, tre classi alle elementari e altre quattro alle medie: in totale fanno circa 200 ragazzi a casa in quarantena fiduciaria. Per le classi di elementari e medie è scattata - nuovamente - la didattica a distanza.