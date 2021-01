"Carne bresciana contaminata da Covid": la Cina blocca le importazioni

C'era anche della carne suina di produzione bresciana tra quella bloccata il 3 gennaio scorso in Cina dalle autorità locali, che hanno fatto rilievi in dogana su due container di carne congelata e cartonata perché ritenuta “rischiosa per la diffusione del Covid”. Lo fa sapere la Coldiretti, che rilancia l'allarme di Opas, l'Organizzazione di produttori e allevatori di Suini (con sede a Carpi e Mantova, e vari soci della nostra provincia).

“E' grave il blocco delle esportazioni di carne suina italiana attuato dalla Cina con il pretesto dei rischi per il contagio da Covid – spiega Ettore Prandini, presidente Coldiretti – a pochi giorni dalla firma dell'accordo sugli investimenti tra Cina e Unione Europea, giustificato dall'obiettivo di favorire un maggiore accesso al mercato secondo lo stesso presidente cinese Xi Jinping”.

Tonnellate di carne bloccate alla dogana

Sul tema del blocco per rischio contagio, Coldiretti scrive che si tratterebbe di “un'accusa paradossale e palesemente infondata, che viene da un Paese sul quale pesa peraltro l'ombra dell'omertà sulla pandemia. Le autorità cinesi – continua la Coldiretti – minacciano ora di impedire a Opas e altre società europee di esportare la carne italiana nel gigante asiatico e di distruggere tutta la merce congelata arrivata in container presso il porto di Yantian, e ora bloccata presso la dogana interna di Dong Guan”.

Il presidente Prandini denuncia “il grave danno per l'agroalimentare Made in Italy”, e chiede “l'intervento delle autorità nazionali e comunitarie per fermare una pretestuosa guerra commerciale dagli esiti preoccupanti”. I container “sospetti” sono gestiti da Cofco, la più importante società cinese di importazione di carne a partecipazione statale, con fatturato da 6 miliardi di euro.