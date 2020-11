Focolaio di coronavirus al monastero: in tutto 15 positivi tra cui 12 suore

Focolaio Covid al monastero delle suore orsoline di Capriolo: ad oggi sarebbero 12 le “sorelle” risultate positive al coronavirus, su 15 in totale, a cui si aggiungono tre positivi anche tra gli operatori che le seguono.

La notizia ha fatto rapidamente il giro del paese: le suore abitano il celebre “Castello”, uno dei simboli del paese. Nella stessa struttura, anche se ben separato, trova posto anche l'asilo: a seguito di accertamenti la scuola dell'infanzia prosegue con la consueta attività.

Nessun contatto con i bambini dell'asilo

Le suore e gli operatori, infatti, abitano in altri locali e non sono mai venuti a contatto con bambini, maestre e genitori. A far scattare i controlli a tappeto la prima positività di una suora, nel fine settimana, a seguito di lievi sintomi riconducibili a una sindrome para-influenzale.

Da qui il primo tampone, appunto risultato positivo: come da prassi l'Ats ha disposto successivi test per tutti gli ospiti e gli operatori. Il bilancio, come detto, è di 15 persone positive al Covid. Stanno tutti bene, per ora, ma le preoccupazione è alta vista l'età media molto elevata delle suore.