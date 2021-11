Caso di coronavirus tra gli addetti della mensa: chiusa tutta la scuola

Un'altra scuola "chiusa per coronavirus": lunedì 29 e martedì 30 novembre, a Capriolo le elementari resteranno inaccessibili agli alunni a causa di un caso di positività tra gli addetti della mensa. Si tratta di un positivo a bassa carica virale e la misura della chiusura è stata decisa dalla Giunta Vezzoli in via precauzionale.

Due giorni di stop, dunque, per la primaria dell’istituto Aldo Moro di via Gorizia. La mensa, sia per la primaria sia per la secondaria, si dovrà invece fermare fino a data da destinarsi: si tratta di una misura volta a "tutelare l’incolumità di tutti", ha scritto il primo cittadino nell’ordinanza.