Coronavirus: positivo parroco di paese, altre due persone in isolamento

Sono settimane complicate per la piccola comunità di Capo di Ponte, in Valcamonica: in queste ore è risultato positivo al coronavirus anche il parroco don Fausto Murachelli, 78 anni compiuti solo pochi giorni fa. Dai primi di ottobre si sono registrati casi anche a scuola e nella caserma dei carabinieri.

La buona notizia è che don Fausto sta bene, è attualmente asintomatico: la positività al Covid è stata rilevata nell’ambito dei controlli a tappeto predisposti per ospiti e personale della casa di riposo, di cui è presidente. In parrocchia altre due persone sono attualmente in isolamento.

Casi alle medie e in caserma

Sono invece quattro i casi accertati tra gli studenti delle scuole medie, e altrettanti classi in quarantena: come da protocollo proseguiranno con la didattica a distanza per almeno dieci giorni. Un caso positivo, come detto, era stato riscontrato anche nella caserma dei carabinieri, con 7 militari in isolamento.