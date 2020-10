Covid, altri 4 casi a scuola: tre classi in quarantena

Primi casi di positività si sono registrati nei giorni scorsi nelle scuole della Valcamonica: coinvolti due istituti di Edolo e uno di Capo di Ponte. Ad oggi sono state poste in isolamento due classi delle scuole medie e una delle superiori.

Andiamo per gradi: a Capo di Ponte due casi si sono verificati nella classe seconda 'B' delle medie dell'istituto comprensivo Pietro Da Cemmo. Il primo ragazzino è stato sottoposto a tampone, in ospedale, dopo aver accusato i sintomi e da allora è scattata la quarantena per tutti i compagni e per gli insegnanti. Non solo: lo studente frequentava anche il doposcuola della Scuola Cattolica di Valcamonica e per precauzione Ats ha sospeso il servizio. Proprio nei giorni successivi anche un compagno di classe, sintomatico, è risultato positivo al test.

A Edolo un alunno della classe terza 'A' delle scuole medie è risultato positivo al Covid-19: lezioni a distanza per l'intera classe, che è stata posta in quarantena, come per le relative famiglie. Un caso anche al liceo scientifico dell'Istituto Meneghini: si tratta di uno studente di quarta.