Serve i clienti senza mascherina: barista multato e locale chiuso

Multa da 400 euro per il titolare e chiusura immediata (per tre giorni) dell'attività: è questo l'esito del controllo degli agenti del servizio di Polizia locale intercomunale di Bedizzole, Calcinato e Lonato, intervenuti martedì pomeriggio in un bar di XX Settembre a Calcinato, tra l'altro proprio di fronte al comando.

Gli accertamenti hanno permesso di verificare come il barista (e gestore) stesse servendo i suoi clienti senza mascherina, con il Dpi abbassato sul mento lasciando dunque liberi sia naso che bocca. Non si può fare, men che meno quando a sgarrare è il gestore di un locale che lavora faccia a faccia con gli avventori.

Per lui, come previsto dall'ultimo Dpcm – mentre si aspetta quello nuovo, in vigore dal 5 novembre – è scattata una sanzione amministrativa da 400 euro, con contestuale chiusura del bar. Il locale resterà chiuso almeno tre giorni, in attesa di un eventuale ulteriore provvedimento della Prefettura.