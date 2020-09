Covid, la terapia intensiva è quasi piena: 10 malati in gravi condizioni

Nessun allarmismo, ma un doveroso aggiornamento, che conferma l'allarme lanciato alcuni giorni fa dall'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani: il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva sta progressivamente aumentando. Certo non sono i numeri registrati nel picco dell'emergenza lo scorso marzo, ma sono comunque in costante crescita.

Al Civile di Brescia, per esempio, lunedì c'erano 10 pazienti Covid gravi e quindi ricoverati in Rianimazione. Stando a quanto riporta l'edizione bresciana del Corriere della Sera, solo 2 letti Covid della terapia intensiva sono attualmente liberi (lo scorso giovedì erano 8 i pazienti gravi).

Un aumento che, va detto, si deve anche alla scelta di far ricoverare nel nosocomio cittadino anche i pazienti più gravi provenienti da altre città, come Mantova e Bergamo. Sono infatti solo 5 gli ospedali lombardi designati ad ospitare i casi più gravi, tra cui appunto il Civile.

Il numero dei ricoveri in terapia intensiva sta progressivamente salendo in tutta la Lombardia: il 25 agosto erano 15, martedì primo settembre 21, sette giorni più tardi sono saliti a 27.

Coronavirus in Lombardia: i numeri

E dei 27 pazienti gravi registrati nel bollettino di martedì 8 settembre, ben 10 sono al Civile, vale a dire quasi il 40%. A questi si aggiungono 248 ricoverati in ospedale (in tutta al regione), ma in buone condizioni (+ 6 in 24 ore). In tutto sono 271 i nuovi casi - di cui 44 debolmente positivi e 9 seguito i test sierologico - registrati in Lombardia, ma a fronte di ben 20 mila e 781 tamponi effettuati. Il rapporto tra il numero dei test fatti e i positivi riscontrati è pari all’1,3 % ed è in calo.

Dei nuovi casi 100 sono a Milano e provincia, 9 a Bergamo, 30 a Brescia, 14 a Como, 4 a Cremona, 5 a Lecco, 4 a Lodi, 8 a Mantova, 25 a Monza e Brianza, 24 a Pavia, 2 a Sondrio e 29 a Varese.