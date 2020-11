Oggi conferenza Stato-Regioni: si spera per Brescia zona arancione

Le province di Brescia e di Bergamo potrebbero “staccarsi” dalla zona rossa della Lombardia e diventare delle piccole sottozone arancioni, dunque con un primo allentamento delle restrizioni: sono queste alcune delle voci che anticipano la conferenza Stato-Regioni convocata per martedì 17 novembre.

Da tempo si parla della possibilità di intervenire con allentamenti territoriali, prevista in calce nell'ultimo Dpcm: un'ipotesi ventilata in particolare per la Lombardia, tra l'altro la richiesta avanzata fin da subito anche da buona parte dei sindaci bresciani. Si saprà qualcosa di più nelle prossime ore.

Cosa cambia in Italia nei prossimi giorni

Certo da qui al prossimo fine settimane parecchie cose potrebbero cambiare. I dati degli ultimi giorni sembrano confermare i passaggi in zona rossa dell'Abruzzo, con papabili candidate anche Liguria e Puglia; il Veneto potrebbe diventare regione arancione, con inasprimento delle restrizioni (tra cui la chiusura di bar e ristoranti, oggi ancora aperti – in zona gialla – come nel Lazio).

Lombardia zona rossa fino al 27 novembre

Per le regioni che per prime sono diventate rosse, quindi Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle d'Aosta, si ipotizza un passo indietro alla zona arancione non prima del 27 novembre: è la stessa data da cui potrebbe tornare gialla (oggi arancione) anche la Sicilia (e la Puglia, se non dovesse passare in zona rossa).

Il Dpcm, ricordiamo, prevede che si possa differenziare anche tra province: in Lombardia, come detto, ci sono Brescia e Bergamo, la cui situazione epidemiologica è migliore rispetto a Milano (ma anche rispetto a Como, Monza e Varese), e potrebbero dunque diventare zona arancione.