Hub vaccinale cittadino, la svolta: si farà in Fiera

Allestimento troppo complicato e troppo costoso. Dopo settimane di indecisione, è arrivato il via libera per il nuovo hub vaccinale massivo per la città, che non sarà l'ex fabbrica dismessa Omb di Sant'Eufemia bensì il capannone di Brixia Forum in via Caprera, alle porte della città lungo la tangenziale Ovest.

Accanto a via Morelli e al centro commerciale Freccia Rossa, dove già si stanno somministrando le dosi di vaccino per gli over 80 e le categorie di lavoratori privilegiate, a partire dagli insegnanti, la struttura di via Caprera sarà allestita per accogliere le decine di migliaia di cittadini che, non appena arriveranno le dosi, aderiranno alla parte più consistente di campagna vaccinale.

Dal punto di vista logistico la Fiera rappresenta senz'altro una scelta "naturale" per l'allestimento dell'hub, sia dal punto di vista del parcheggio che - soprattutto - dalla modularità consentita dal grande capannone, utilizzabile in maniera ottimale per l'allestimento delle postazioni di somministrazione, con uffici e servizi igienici adatti allo scopo.

Negli ultimi giorni si sono superate tutte le difficoltà e sono stati sciolti tutti i dubbi legati all'utilizzo della struttura. Regione Lombardia, per voce dell'assessore all'Agricoltura, Fabio Rolfi, ha ringraziato i vertici della Fiera - ai quali andranno 250mila euro come ristoro degli incassi persi - assieme ad Aci e Camera di Commercio, che dovranno cercare una sede alternativa per le auto della Mille Miglia in partenza il 16 giugno. I lavori per l'allestimento partiranno a breve, la struttura sarà pronta e operativa (vaccini permettendo) subito dopo Pasqua, fra meno di un mese.