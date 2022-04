Covid, 1.021 bresciani contagiati e due morti: i comuni più colpiti dal virus

Per il terzo giorno consecutivo i contagi nel Bresciano restano sopra quota mille: sono 1.021 i tamponi risultati positivi nella nostra provincia, nelle ultime 24 ore. Nessuna emergenza: la situazione negli ospedali è decisamente sotto controllo. Stando ai dati diffusi dall'Ospedale Civile, sono 130 i pazienti ricoverati per Covid, solo tre di loro sono in terapia intensiva. Numeri stabili rispetto alle settimane precedenti. Sono invece 9.634 i bresciani in isolamento al proprio domicilio.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia si sono registrati 7.631 nuovi casi, a fronte di 59.522 tamponi. Il tasso di positività è in lieve calo (12,8%, contro il 13,1 % di giovedì) così come diminuiscono i ricoveri: sono 1.233 i posti letto occupati in area medica (- 28); 34 le persone in terapia intensiva (-1). Si segnalano infine 26 decessi per coronavirus, due dei quali avvenuti nel Bresciano. Le vittime abitavano a Manerba del Garda e a Manerbio.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 151 Comuni. Questi i più contagiati delle ultime 24 ore: