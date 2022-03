Covid: 890 bresciani contagiati, nuovi casi in 153 Comuni

In leggera diminuzione i cosi di Covid registrati in Lombardia e nel Bresciano nelle ultime 24 ore. Sono 8.052 i nuovi contagi accertati nella nostra regione - il giorno prima erano 8.555- di cui 890 nella nostra provincia. Scende anche il tasso di positività che si attesta al 12% (venerdì era al 12,5%).

Stabili da ben due giorni i ricoveri in terapia intensiva (58), mentre crescono di 22 unità i pazienti positivi al virus ricoverati negli altri reparti, per un totale di 880. Si segnalano infine altre 17 vittime di coronavirus in Lombardia, per un totale di 39.043 dall'inizio della pandemia.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi casi in 153 Comuni. Questi quelli dove si sono verificati più contagi nelle ultime 24 ore: