Covid, 934 bresciani contagiati in un giorno: quali sono i Comuni più colpiti

Tornano nuovamente sotto quota mille i contagi registrati nel Bresciano. Nella nostra provincia, nelle ultime 24, sono 934 le persone risultate positive al tampone: venerdì erano 1.021, giovedì 1.053 e mercoledì 1.692.

Covid: la situazione in Lombardia

Numeri in calo anche a livello regionale: sono 6.973 i nuovi positivi al Covid in Lombardia, a fronte di 55.685 tamponi effettuati, con un tasso di positività in calo al 12,5%.

La percentuale dei positivi diminuisce anche su base settimanale: nel periodo dal 23 al 30 aprile è scesa di due punti, arrivando a quota 12,1. I nuovi casi per provincia: a Milano si registrano 2.087 contagi, a Bergamo 534, a Brescia 934, a Como 445, a Cremona 246, a Lecco 270, a Lodi 124, a Mantova 330, a Monza e Brianza 599, a Pavia 392, a Sondrio 154 e a Varese 623.

Numeri in discesa anche per quanto riguarda i ricoveri: sono 33 i lombardi ricoverati in terapia intensiva (-1) e 1.227 negi altri reparti (- 6). Si registra 1 ricoverato in rianimazione ogni poco più di 37. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati sono stati 20, che portano il totale da inizio pandemia a 39.935.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 154 Comuni. Questi i più contagiati delle ultime 24 ore: