Coronavirus, altri 3 studenti positivi in due scuole bresciane

Ci sono altri tre casi di positività al coronavirus tra i banchi delle scuole bresciane: dall'inizio dell'anno scolastico sono circa 75 gli studenti risultati positivi al Covid-19, e oltre 1.300 i ragazzi che sono stati o ancora sono in quarantena, e proseguono con la didattica a distanza. I nuovi casi sono stati verificati a Brescia e Montirone.

In città è confermato da un paio di giorni un positivo tra i bambini di quarta elementare della scuola al Quartiere La Famiglia: tutti i suoi compagni di classe sono già in quarantena, e lo saranno per almeno una decina di giorni. Prima di rientrare a scuola, come da prassi, saranno sottoposti al tampone.

Due positivi alle medie di Montirone

Il protocollo è più o meno lo stesso anche per gli altri due casi positivi di Montirone: compagni di classe in quarantena per dieci giorni e poi tamponi a tappeto. La positività dei due ragazzini che frequentano la prima e la terza media è stata confermata dall'esito dei test: erano stati prima “tamponati” i loro genitori, risultati entrambi positivi.

Il Comune ha già provveduto a sanificare tutti i luoghi frequentati dai ragazzi: oltre alle aule anche la mensa e la palestra. Negativa invece la sorellina che frequenta la scuola materna.