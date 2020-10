Coronavirus, 60 bresciani positivi in 24 ore: tutti i Comuni con nuovi casi

Per tornare agli oltre 680 casi lombardi di coronavirus delle ultime 24 ore bisogna fare un salto indietro di mesi e mesi: alla scorsa primavera, in pieno lockdown, tra la fine di aprile e i primi di maggio. Scorrendo l'archivio dei report regionali, si arriva al 1 maggio per ritrovare 737 positivi in un solo giorno, a fronte di 13.701 tamponi processati; il 30 aprile erano 589, 11.048 tamponi, 786 il 29, con 14.472 tamponi.

Coronavirus: la situazione in Lombardia

Momenti e situazioni diverse: oggi sono 683 i nuovi casi positivi, ma a fronte di 22.069 tamponi. Ed è ancora diametralmente opposta la situazione negli ospedali, anche se continuano ad aumentare i ricoverati (23 tra mercoledì e giovedì, totale 402: di questi 41 sono in gravi condizioni, in terapia intensiva). Un solo decesso in tutta la regione porta il totale complessivo a 16.979.

In provincia di Brescia sono 60 i nuovi casi, la terza più colpita (in termini assoluti) nelle ultime 24 ore dopo Milano (282 di cui 133 in città) e Monza e Brianza (90): con i 43 casi di Varese e i 42 di Pavia sembra chiaro che la vasta area metropolitana del Milanese sia quella dove i contagi sono più numerosi (quando nella prima ondata l'epicentro fu tra Bergamo, Brescia e Cremona).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Coronavirus: i nuovi casi nel Bresciano

Questi tutti i Comuni bresciani dove si è registrato almeno un nuovo caso, nelle ultime 24 ore: a partire da Brescia, il capoluogo, dove si registrano 15 nuovi positivi (2.664 dall'inizio dell'epidemia). Ci sono poi 4 casi a Botticino e Vestone (dove non si escludono nuovi focolai), 3 a Desenzano, Montichiari, Pavone Mella e Rovato, 2 a Pompiano e Poncarale, un nuovo caso a Breno, Calcinato, Carpenedolo, Castenedolo, Corteno Golgi, Darfo Boario Terme, Esine, Gardone Valtrompia, Iseo, Lograto, Manerba, Mazzano, Milzano, Montirone, Mura, Orzinuovi, Pian Camuno, Prevalle, Rezzato, Salò, Villanuova e Vobarno.