Coronavirus: focolaio in azienda a Rodigo, ci sono anche 5 positivi bresciani

Ci sono anche cinque residenti in provincia di Brescia nell'elenco dei 97 nuovi positivi individuati e isolati nel focolaio di Rodigo, nell'azienda agricola Francescon specializzata nella produzione e distribuzione di angurie e meloni. Come già riferito dalla Regione, i positivi sono stati rapidamente intercettati e isolati, e dunque il focolaio circoscritto: ma la situazione rimane comunque costantemente monitorata dalle Ats (Agenzie di tutela della salute) di riferimento.

Impennata di casi dopo il focolaio

Il nuovo focolaio mantovano, inevitabilmente, fa impennare il numero di nuovi casi nel report giornaliero di Regione Lombardia. Nelle ultime 24 ore sono 138 i nuovi casi positivi in tutto il territorio regionale, più del triplo rispetto al giorno precedente: di questi 13 sono considerati “debolmente positivi”, altri 4 sono stati rilevato a seguito di screening con test sierologico, il surplus rispetto alla media quotidiana (dai 40 ai 60) è sicuramente dovuto al focolaio in corso.

Coronavirus: i dati per provincia

Lo confermano i numeri: sono ben 62 i nuovi casi di positività al coronavirus in provincia di Mantova, seguiti dai 17 di Bergamo, i 16 di Milano e i 15 di Brescia (tra cui, appunto, 5 lavoratori della Francescon di Rodigo). Si contano poi 5 nuovi casi a Monza e Brianza e Como, 4 a Lodi, 3 a Cremona e Varese, 1 nuovo caso a Pavia e nessun nuovo caso a Lecco e Sondrio. Si registra anche un lieve aumento dei ricoveri in ospedale: più 2 in terapia intensiva, totale 11, e più 4 in buone condizioni, totale 164.

La situazione nel Bresciano

Ad oggi, aggiornato al 5 agosto, sono 96.519 i casi totali di Covid-19 in Lombardia, di cui 73.872 guariti e 16.824 deceduti (cinque nelle ultime 24 ore). Gli attualmente positivi sono 5.823, di cui 175 ricoverati in ospedale. In provincia di Brescia si contano 15.974 casi dall'inizio dell'epidemia, con 2.690 decessi: tra i Comuni più colpiti, in numeri assoluti, si segnala inevitabilmente Brescia città (2.347 casi totali), seguita da Desenzano (306), Montichiari (286), Chiari (273) e Palazzolo sull'Oglio (251).