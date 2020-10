Nel Bresciano 28 contagi in 24 ore, 'scomparsi' 39 Comuni covid-free

Sono 314 i nuovi casi positivi al coronavirus in tutta la Lombardia, nelle ultime 24 ore: questo a fronte di 14.795 tamponi processati, per una percentuale pari al 2,1%. Dei nuovi casi, 160 sono in provincia di Milano (di cui 86 in città), 50 a Monza e Brianza, 28 a Brescia, 22 a Pavia, 16 a Varese, 9 a Bergamo, 6 a Cremona, 4 a Lecco, 2 a Lodi, Mantova e Sondrio.

Stabili i ricoveri in ospedale: sono 296 i ricoverati in buone condizioni (in aumento di 3 unità) e 39 quelli in terapia intensiva (3 in meno). Sono due i decessi lombardi per Covid-19 nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 16.971. Nessun decesso in provincia di Brescia, dopo che qualche giorno fa – e dopo oltre un mese – la triste conta dei morti era tornata ad aggiornarsi (da Desenzano).

Coronavirus: i contagi nel Bresciano

Tra i 28 nuovi casi bresciani quasi un terzo sono nel capoluogo, 8, seguito da Desenzano del Garda e Vestone, con 3 nuovi casi, e gli altri in una dozzina di Comuni tra cui due in Valcamonica e Alfianello, Bagnolo Mella, Botticino, Castenedolo, Gottolengo, Marcheno, Paderno Franciacorta, Rodengo Saiano, Rovato, Villanuova sul Clisi e Vobarno.

I Comuni bresciani “Covid-free”

Con la ripresa dei contagi (a livello nazionale ormai sono più di 2.500 al giorno) si appiattisce l'elenco dei Comuni bresciani cosiddetti “Covid-free”, ovvero quelli dove non si registra nessun nuovo caso di coronavirus da almeno 28 giorni (è una classificazione dell'Oms, l'Organizzazione mondiale della sanità). Da agosto ad oggi, in due mesi, sono stati esclusi dall'elenco ben 39 municipi.

Questi i Comuni ormai ex Covid-free, che al 10 settembre scorso erano ancora “liberi” dal contagio per almeno 28 giorni e che invece hanno fatto registrare nuovi casi: