Lombardia, primo morto Covid dopo 5 giorni: un 81enne di Lumezzane

Sono solo 3 i nuovi casi di positività al coronavirus nel Bresciano, ma è la nostra provincia che piange l'unico morto lombardo, il primo dopo cinque giorni senza decessi: si tratta di Luigi Ardesi, 81 anni di Lumezzane, che da mesi combatteva con il Covid-19. Si è spento al Civile, dov'era ricoverato: lo piangono i fratelli Anna e Adalberto, i nipoti Luca e Mauro. I funerali saranno celebrati giovedì mattina nella chiesa parrocchiale di Sant'Apollonio.

Quasi 2.700 morti in provincia di Brescia

Dall'inizio dell'epidemia sono 2.689 i decessi bresciani, su un totale di 15.901 contagiati “ufficiali”: il tasso di mortalità è pari al 16,9%, tra i più alti al mondo, ma lo abbiamo sempre definito “grezzo”, perché non può tenere conto del numero reale dei contagi, soprattutto nei momenti di picco della pandemia. In tutto il territorio provinciale, comunque, sono ormai quasi un centinaio i Comuni considerati “Covid-free”, ovvero dove non si registrano nuovi casi positivi da almeno 28 giorni.

Coronavirus in Lombardia: gli ultimi dati

In tutta la Lombardia sono 53 i nuovi casi positivi, di cui 19 a seguito di test sierologici e 9 considerati “debolmente positivi”: di questi 21 sono a Milano, 19 a Bergamo, 4 a Varese, 3 a Brescia e Pavia, 1 a Cremona, Lodi e Sondrio, nessun nuovo caso a Como, Lecco, Mantova e Monza. Nelle ultime 24 ore si segnala un insolito aumento dei ricoveri in ospedale: 14 in più, totale 151 tra quelli in buone condizioni, mentre sono solo 13 i ricoverati in terapia intensiva (uno in meno rispetto ai dati di lunedì).