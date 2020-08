Curva dei contagi ancora in salita: nel Bresciano sono 28 in più in un giorno solo

Il dato circa i ricoveri è incoraggiante - altri sei in meno, per un totale di 149 - ma si tratta dell'unica buona notizia. Anche il Bresciano, come il resto d'Italia, per non parlare dell'Europa, è interessato dall'aumento del nuomero di casi di coronavirus. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi positivi sono stati 28, dei quali 6 in città e uno di competenza dell'Asst di Vallecamonica. Il giorno prima i casi erano stati 23.

I malati in terapia intensiva tra città e provincia sono attualmente 17, uno in più rispetto a giovedì. A livello regionale i maggiori incrementi riguardano la provincia di Milano, 54 nuovi casi (dei quali 31 a Milano città), seguita da Brescia, Monza (+18), Bergamo (+17), Cremona (+9), Mantova e Come (+8), Varese (+7), Lecco (+5), Lodi e Pavia (+4) e Sondrio (+1). Sei i decessi in Lombardia, nessuno di questi nella nostra provincia, dove non si registrano croci dal mese di luglio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel resto d'Italia i contagi sono cresciuti di quasi mille unità, toccando quota 947. Tra la crescente preoccupazione di governatori regionali e uomini di Governo, il ministro della Salute Roberto Speranza ha lanciato un appello ai giovani, sempre più colpiti dal virus (l'età media dei contagiati si è abbassata attorno ai 30 anni): «L'età media dei contagiati - ha detto Speranza - è scesa a trent'anni. Molti dei giovani infetti hanno sintomi debolissimi o non li hanno proprio, ma presto il contagio potrebbe arrivare a genitori e nonni».