Norme anti-Covid ignorate, per un noto locale della movida scattano ancora i sigilli

Niente più servizio ai tavoli, ma pure d'asporto, per i prossimi 10 giorni. Il noto locale La Fabbrica di Brescia chiude i battenti ancora prima che scattino le restrizioni per le festività natalizie. I sigilli sono stati apposti lunedì e le serrande del bar-ristorante di via Trieste resteranno abbassate fino alla fine del 2020. E non è certo la prima volta: già lo scorso ottobre il locale del centro cittadino era stato sanzionato dopo un controllo dei carabinieri. Sempre il medesimo il motivo: la mancata osservanza delle norme anti-Covid.

Il nuovo provvedimento, disposto dal prefetto, è la conseguenza di una sanzione elevata dalla Polizia Locale lo scorso giugno. Già durante quel controllo, gli agenti avevano riscontato il mancato utilizzo delle mascherine. Una consuetudine, a quanto pare, per il locale: dato che anche i carabinieri, 4 mesi più tardi, avevano notato la stessa mancata osservanza dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione da parte del personale.

Violazioni riscontrate non solo dalle forze dell'ordine. Il blitz dei militari di piazzale Arnaldo era infatti partito da una serie - sono quasi una decina - di commenti negativi lasciati dai clienti su TripAdvisor. Accuse pesantissime quelle degli avventori: "Nessun controllo della temperatura, mascherine un optional: anche i dipendenti senza mascherina", si legge e c'è chi lo ha addirittura definito un locale "di mentecatti negazionisti". In quella occasione era scattata una multa di 400 euro e la chiusura di 5 giorni. Il titolare si eta rifiutato di fornire i propri dati personali ed era pure stato denunciato a piede libero.