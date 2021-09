Iniziata la scuola, ed è subito covid: in isolamento 24 classi, 353 alunni e 30 adulti

A pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico, il coronavirus non da tregua a docenti ed alunni, com'era facile aspettarsi. Secondo i dati riportati dall’Ats Brescia, sono diversi gli istituti che presentano classi in isolamento (rilevamento del 21 settembre).

Riporta Bresciaoggi: oltre alle due classi in quarantena dell’istituto comprensivo Sud 3, sono in isolamento anche le classi di tre scuole materne, le paritarie San Giuseppe e Santa Maria Crocifissa di Rosa, la comunale Trento, la primaria Rodari dell’Ovest 3, del Cfp accreditato Educo, della secondaria di secondo grado Tartaglia Olivieri. In totale, in tutta la provincia sono in isolamento 24 classi, con 25 casi di contagio; interessati in tutto 353 alunni e 30 adulti.