Focolaio Covid in un reparto del Civile: 22 positivi tra personale e pazienti

Focolaio in un reparto considerato covid free del Civile di Brescia. I contagi si sarebbero moltiplicati in Traumatologia- Ortopedia, coinvolgendo sia i pazienti che il personale (infermieri, medici e specializzandi). Stando a quanto riporta il quotidiano Bresciaoggi, sarebbero in tutto 22 le persone positive al virus.

Molti dei degenti sono quindi stati trasferiti nell' apposito reparto Covid A al Satellite. La direzione generale degli Spedali Civili ha confermato in una nota l'esistenza del focolaio, sottolineando che sono stati rispettati tutti i protocolli, avviate tutte le verifiche del caso e che la situazione è sotto controllo.

In un'intervista rilasciata a Radio Onda D'urto, la delegata Cgil dei lavoratori del Civile ha invece denunciato una mancanza di separazione dei percorsi 'sporchi' da quelli 'puliti' come invece previsto dal protocollo sanitario. Una promiscuità che avrebbe originato il diffondersi del virus nel reparto.