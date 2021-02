Bar aperto dopo le 18, clienti bevono e ballano senza mascherina

Chiuso il bar "La Matica" di via Chiusure

La Polizia di Stato di Brescia ha sorpreso diverse persone, tutte senza mascherina, intente a bere e ballare dopo le 18 nel bar "La Matica" di via Chiusure.

L'intervento è stato possibile grazie all’applicazione Youpol, che consente al cittadino di interagire direttamente con gli agenti, inviando in tempo reale segnalazioni, immagini e messaggi che vengono immediatamente localizzati tramite gps.

A seguito della una segnalazione di un cittadino, è così scattato il blitz dei poliziotti che ha portato alla temporanea sospensione dell'attività e alla multa per il titolare. Stessa sorte anche per i clienti, alcuni dei quali sono inoltre risultati recidivi: a questi ultimi è stata applicata la sanzione in misura doppia.