Festa di compleanno in un bar di Piazza Loggia: multe per oltre 8.000 euro

Brescia. Oltre venti persone, un’unica tavolata. Nessun rispetto del distanziamento sociale. Stavano festeggiando un compleanno all’interno del bar Desiderio nella centralissima Piazza Loggia, del tutto incuranti delle norme anti-contagio, quando gli agenti della Polizia di Stato (divisione Amministrativa e di Sicurezza) sono intervenuti per "contenere l’emergenza epidemiologica da Covid-19", si legge in una nota della Questura.

È scattata la multa di 400 euro per il titolare dell’attività e il locale, come da prassi, è stato immediatamente chiuso per 5 giorni. Non è andata meglio all’incauto festeggiato ed ai numerosi avventori, tutti identificati dalla Polizia Scientifica e sottoposti ad uguale sanzione.