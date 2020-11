Coronavirus Brescia: morti e contagi del 21 novembre 2020

Nella giornata di sabato 21 ottobre, in Lombardia si sono registrati 8.853 positivi al Covid-19, su 44.294 tamponi effettuati (un rapporto del 19,9%). Aumenta anche la triste conta dei morti, + 169 in 24 ore, mentre – per fortuna – rallentano i ricoveri: + 6 in terapia intensiva, + 10 negli altri reparti. I lombardi attualmente in ospedale sono 9.250.

La situazione a Brescia

La provincia di Brescia registra 462 nuovi contagi, 161 in meno rispetto a venerdì. I morti sono 11, che porta a 59 il bilancio di questa settimana: quelli di ieri riguardano i Comuni di Bione, Nave, Comezzano Cizzago, Rovato, Castegnato, due a Brescia, Travagliato, Chiari, Urago d'Oglio e Gussago.

Per quanto concerne i contagi, i Comuni con numeri in doppia cifra sono Brescia (59), Montichiari (15), Desenzano (13), Lumezzane (12), Castenedolo (11) e Nave (10).

I bresciani in isolamento domiciliare sono 6.738, mentre i guariti di ieri sono stati 433, 29 in meno rispetto ai nuovi contagiati.