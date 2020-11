Coronavirus Brescia: morti e contagi del 20 novembre 2020

Nella giornata di venerdì, altri 175 lutti si sono aggiunti al triste computo della vittime del coronavirus in Lombardia, ora salito a quota 20.190.

I nuovi tamponi sono stati 42.248, dei quali 9.221 risultati positivi, con un rapporto del 21,8%. Sono aumentati ancora i ricoveri in terapia intensiva (+15), ormai prossime alla saturazione, e anche le normali ospedalizzazioni (+13): i lombardi ricoverati a causa del Covid-19 sono attualmente 9.234.

La situazione nel Bresciano

I nuovi positivi nella nostra provincia sono stati 623. I tamponi effettuati 4.169, con un alto indice di positività: 25,8%. Dei contagiati di ieri, uno su cinque abita in città. Gli altri comuni più colpiti sono: Desenzano e Lumezzane (14), Bagnolo Mella e Gussago, Mazzano (11), Concesio e Ghedi (10). Noto positiva, in 24 ore per 725 bresciani si è negativizzato il tampone.

Sale purtroppo la conta dei morti, in tutto 6, la metà dei quali a Brescia: una 95enne, un 81enne e un 76enne. Altre due vittime abitavano a Vobarno, una 96enne e un 91enne. Un 77enne è invece deceduto a Bovezzo. Da inizio novembre sono morti 299 bresciani (più di maggio e giugno messi insieme), 2.846 da inizio pandemia.