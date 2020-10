Coronavirus: 33 focolai attivi nel Bresciano, e dopo un mese si torna a morire

Ancora una giornata di lotta alla pandemia in Lombardia. Purtroppo continuano a salire sia le terapie intensive che i ricoverati non gravi. A Milano la metà dei contagi, il capoluogo meneghino ne conta in tutto 159, mentre in provincia di Brescia i nuovi positivi sono 20, due dei quali in Valcamonica, e si registra una vittima dopo quasi un mese: abitava a Desenzano (l'ultima risaliva al 5 settembre). Il totale dei morti bresciani arriva a quota 2.736.

I dati del 2 ottobre in Lombardia

- i tamponi effettuati: 19.842, totale complessivo: 2.153.477

- i nuovi casi positivi: 307 (di cui 27 'debolmente positivi' e 1 a seguito di test sierologico)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 81.228 (+304), di cui 1.419 dimessi e 79.809 guariti

- in terapia intensiva: 39 (+4)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 302 (+4)

- i decessi, totale complessivo: 16.964 (+4)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I focolai nel Bresciano

I focolai attivi nella nostra provincia, stando al report di Regione Lombardia con i dati trasmessi da Ats Brescia, sono in tutto 33 per 123 contagiati dal Covid-19. Di questi focolai, 28 sono in famiglia, 3 in comunità chiuse, uno dopo il ritorno da una vacanza e uno sul luogo del lavoro. I focolai più significati si trovano a Montichiari (16 positivi tra parenti), Val Sabbia (7 positivi tra Casto e Sabbio Chiese, sempre in famiglia), Manerbio (positiva una studentessa e due familiari, compagni di classe e insegnanti già in isolamento) e, infine, 7 casi in una famiglia residente in un campo Rom.

Nell'ultima settimana i nuovi positivi sono stati rilevati a Brescia città (24), Sabbio Chiese (8), Vobarno e Castegnato (6), Vestone (4) e Anfo (3). Le classi scolastiche in quarantena sono in tutto 11 - un asilo, una elementare, 6 medie e 3 superiori -: gli studenti in isolamento sono in tutto 218, tre invece gli insegnanti.