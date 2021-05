Scuola media di Borgo San Giacomo: sei classi in quarantena

Sei classi in quarantena preventiva alla scuola media di Borgo San Giacomo per un caso di positività al covid-19

Dopo il breve ritorno alla didattica in presenza, continuano i disagi nelle scuole: sei sezioni della scuola media di Borgo San Giacomo sono in quarantena a causa di un caso di positività.

Come riportato nella circolare diffusa nella giornata di ieri, lunedì 3 maggio, il preside ha comunicato la quarantena preventiva per gli alunni della scuola media di Borgo San Giacomo e ha sospeso le attività in presenza fino al 12 maggio per le classi 1^G - 2^G - 3^G - 1^I - 2^I – 3^L.

Non è ancora possibile sapere da dove sia scaturito il contagio: l’ats sta quindi indagando sulla questione, intanto la dirigenza scolastica ha disposto una misura cautelare al fine di evitare la diffusione del contagio. Nel frattempo, tutti gli studenti delle classi coinvolte sono sottoposte a quarantena preventiva, isolati dal resto della famiglia, per almeno quattordici giorni. Per quanto riguarda i docenti, sono sottoposti a misure di quarantena coloro che non hanno utilizzato correttamente i dispositivi di protezione individuali e rispettato le regole del distanziamento, mentre gli altri dovranno effettuare il prima possibile il tampone molecolare e potranno proseguire l’attività lavorativa.

Gli alunni dovranno quindi ritornare alla didattica a distanza, e dovranno sottoporsi a tampone prima di poter ritornare ancora una volta tra i banchi di scuola.